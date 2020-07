Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Anna Oscarson kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet berättar om olyckan som skedde mellan två hoppare i lördags. Foto: TT/Privat

Fallskärmshoppare: ”Ovanligt med kollisionsolyckor”

Två personer fördes till sjukhus under lördagen efter att de kolliderat i luften under ett fallskärmshopp utanför Västerås.

Båda har fått frakturskador, men mår under omständigheterna bra, enligt Anna Oscarson, kommunikationsansvarig på Svenska fallskärmsförbundet.

Förutsättningarna för fallskärmshopp var bra under lördagen, enligt Anna Oscarson, men trots det kolliderade två hoppare i luften när de var på väg inför landning på Johannisbergs flygfält. En kollision som ska ha inträffat på mellan 30 och 40 meters höjd. Under utbildning Båda fallskärmshopparna, en kvinna i 35-årsålder och en man i 39-årsåldern, fördes till sjukhus och de fortsätt inlagda för vård. Kvinnan som utbildar sig i fallskärmshopp drabbades av allvarligare skador än mannen. – Mannen fick en lindrigare skada i form en bäckenfraktur. Kvinnan skadades allvarligare, hon fick en fraktur på en ryggkota och en fotledsfraktur, berättar Anna Oscarson. Hur vanligt är det att hoppare kolliderar? – Den här typen av olycka är tack och lov ovanlig. Jag har hoppat i 17 år och under den tiden har mindre än en handfull olyckor hänt. Dela på Facebook Dela på Twitter

