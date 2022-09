Fallskärmshoppare som dog i olycka i Västerås var oerfaren

Det var en oerfaren fallskärmshoppare som kraschade in i ett bostadshus på Ekbacken i Västerås och avled lördag 10 semptember. Den avlidne mannen har gått kurs hos fallskärmsklubben Aros under sensommaren, och fick nyligen sin a-licens. Under olyckshoppet hoppade han med en instruktör från klubben, enligt Sven Mörtberg, Svenska fallskärmsförbundets riksinstruktör.

Fallskärmsklubben Aros vill inte ge kommentarer, men meddelar att instruktören inte hade något säkerhetsansvar för mannen under det aktuella hoppet. Olycksförloppet filmades från luften av instruktören, och videon är en nyckel i utredningsarbetet. Just nu granskas den av både svenska och internationella experter.

– Med hjälp av den filmen vill jag påstå att vi ska kunna ge svar på vad som har gått fel och varför reservfallskärmen har störts i sin utveckling, säger Sven Mörtberg.

Enligt riksinstruktören blev det en felfunktion på mannens fallskärm, som gjorde att den började rotera. Mannen blev tvungen att utlösa reservfallskärmen, som stördes i sin utveckling på något vis.

Andra dödliga fallskärmsolyckan i Västerås

Inom kort tid har två fallskärmsolyckor med dödlig utgång inträffat i Västerås. I början av augusti avled en man i 45-årsåldern som var en erfaren fallskärmshoppare och medlem av en fallskärmsklubb i en annan stad. Nu pågår en intensiv utredning av de bägge dödliga fallskärmsolyckorna i Västerås. Men Svenska fallskärmsförbundet ser inget samband mellan olyckorna, trots att de hände på samma plats och nära i tid.

”Några saker vet vi” – i klippet hör du svenska fallskärmsförbundets riksinstruktör Sven Mörtberg om hur fallskärmsolyckan gick till.