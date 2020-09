Fältassistent Linda söker upp ungdomar på glid: ”De saknar vuxna i sin närhet”

Fältassistenterna följer ungdomarna och ser hur alltfler bär kniv, hur droger används och hur äldre försöker värva yngre in i kriminalitet. Linda Lindgren menar att det är enkelt att gå in och släcka bränder just för stunden men den riktigt stora förändringen sker genom långsiktigt arbete.

– Som fältassistenter behöver vi skapa relationer med unga långt innan de hamnar snett och det tar flera år, säger Linda Lindgren.

Därför spenderar fältassistenterna mycket tid på fritidsgårdar där de lär känna unga utan att det behöver finnas något problem i bilden. Men de är också ute i parker och andra platser där många unga samlas på helger och kvällar. Totalt arbetar fem fältassistenter i Västerås.

– Det vi gör är viktigt men vi hade kunnat täcka större områden om vi var fler.