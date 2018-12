Flera postburar på vägen – polisen fick plocka paket

Vid 00:30-tiden natten mot lördag larmas polisen om ett hinder på vägbanan vid en påfart till E18 i Västerås. Det är en kvinna som ringer in.

– Hon var vid Skälbymotet och påfarten till E18 i östlig riktning och såg en postbur som låg mitt i vägbanan. En lastbilschaufför stannar och hjälper till att få den till sidan av vägen. Strax därefter får vi in flera samtal om att det ligger ytterligare fyra burar med paket på vägen mellan Scania och en tankstation, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson vid polisen region Mitt.

Plockade paket och sökte ägaren

Inga burar ska ha hamnat på själva motorvägen, enligt polisen, som fick ägna stor möda åt uppstädning och att söka burarnas ägare -Postnord.

– Patrullen fick trycka in de paket i bilen som de kunde få in och sen fick de åka och hämta en buss för att få med allt annat. Vi har varit sysselsatta med det här under en stor del av natten. Samtidigt har vi försökt få tag på Postnord och efter lite om och men fick man tag på transportledningen som ordnade fram en chaufför som hämtade upp det här på morgonkvisten.

Ingen brottsmisstanke

Hur föremålen hamnat på vägen är oklart och polisen har ingen misstanke om brott.

– Inte just nu. Jag vet inte hur det kommer att bli framöver, men i nuläget finns inte det, säger Wikdahl.