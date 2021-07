Buller tvingar Fagersta kommun att stänga fontänen på Brinelltorget

Miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, kräver nu att decibelnivån på fontänen sänks med sex decibel under vardagar och på helgerna måste den sänkas med 11. Detta för att uppfylla kraven på 50 decibel under dagtid på vardagar och 45 decibel under helgdagar.

Redan för fem år sedan kom första klagomålet på den rostfria stålfontänens oväsen. Sedan dess har Fagersta kommun försökt dämpa ljudet. Detta genom att sänka trycket i fontänen och justera den dagliga driften från tio timmar i dagen till nio.

Väckt klagomål på oväsen

Men nu har ytterligare klagomål kommit på tjutet. Miljöenheten har därför varit på plats i sommar och gjort ljudmätningar både intill fontänen, tio meter ifrån, vid närliggande fasad och hemma hos den boende som senast väckt klagomål på oväsen.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, som tillhandahåller fontänen, har nu till den sjätte augusti på sig att vidta åtgärder.

I klippet ser du hur det ser ut på Brinelltorget när fontänen har stängts av.