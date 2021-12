Företaget bakom vindkraftsplanerna vid Tretjärnsberget: ”Elen är lat”

25 vindkraftverk, som kan komma att bli 300 meter höga, planeras. Boende med utsikt mot vindkraftverken är kritiska och menar att de är till problem för djurlivet – dessutom att det är oklart var energin tar vägen säger de.

– Den kommer i första hand gå ut lokalt och regionalt. Om det blir något över så går det ut på övriga nätet. Som det ser ut har vi ett elnät över hela Sverige, säger Jonathan Weck, projektledare på företaget Ox2.

Enligt honom är vindkraftverken trots allt nödvändig för att klara klimatmålen.

”Enorm energiomställning”

– Sverige står inför en enorm energiomställning där vi ska ställa om våra fordon och industrier till att vara icke-fossilberoende. Det är stora mängder el som ska komma till under kommande åren, säger han.

Företaget har bjudit in allmänheten till ett samrådsförfarande som pågår under vintermånaderna. Senast den 18 februari ska alla synpunkter ha kommit in.