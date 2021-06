Försökte köra på polis – krockade med träd

Det var strax efter midnatt som hastighetskontrollen skulle genomföras, enligt polisen.

Föraren ska då inte ha stannat på polisens signal.

– I stället försöker bilen köra på polisen som ska stoppa den så han får kasta sig undan, säger Daniel Ågren, RLC-befäl på polisen.

14 minuters biljakt

Patrullen började följa efter bilen.

– Det började riksväg 68 och gick runt i krokar i Fagersta, säger Daniel Ågren.

Jakten pågick i 14 minuter innan den jagade bilen till sist körde in i en annan bil och in i ett träd klockan 00.24 under natten mot söndagen. Både föraren och passageraren klarade sig oskadda. Däremot är de nu misstänka för en lång rad brott.

Bilen visade sig vara stulen. Så båda de två männen, födda 1977 och 1991, misstänks för grov stöld. Dessutom misstänks föraren för försök till grov misshandel, vårdslöshet i trafik och drograttfylleri.