Länsstyrelsen kunde bekräfta åtta vargrevir i Västmanland med runt 40 individer vid sin senaste inventering 2021.

Förekomsten av varg syns också i viltobservationer som allmänheten rapporterar in. Under året som gick rapporterades runt 200 säkra vargobservationer i Västmanland in till Naturvårdsverkets databas Rovbase.

I klippet ser du var i Västmanland vargar har observerats och vad som räknas som en observation.