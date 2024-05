2024: Spårbyte i Kvicksund samt byte av ballast i växlar och på broar. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder. Arbetet i Kvicksund 2024 kommer att genomföras under vecka 18–21, och under den perioden kommer tågtrafiken att vara totalavstängd och ersättas med busstrafik.

2025: Byte av spår och tre växlar på sträckorna Kolbäck–Eskilstuna och Kolbäck-Valskog. Höjd säkerhet vid plankorsning. Byte av räls mellan Ålsäng–Frövi. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder.

2026: Byte av spår och två växlar på sträckorna Ålsäng–Valskog och Tillberga–Kolbäck. Berörda plankorsningar stängs av under kortare perioder.

Källa: Trafikverket