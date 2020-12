Fånga, flytta eller skjuta? Så får grävlingen i villakvarteret hanteras

Att det kan vara knivigt att få bort en grävling som börjat boa under huset har bland andra Matts Englund i Västerås fått erfara.

Grävlingen som flyttat in under deras hus, och som även tros hålla till under grannens vedbod, har inte låtit sig störas av vare sig stenar i vägen eller trasor indränkta i parfym.

Och enligt Lars Björk är det inte det enklaste att mota bort en grävling när den vant sig så pass vid människor och deras dofter att den till och med valt att flytta in.

– Alla kommuner har statsjägare knutna till sig. De kan hjälpa en mot en kostnad, lite olika beroende på vilka insatser som krävs och hur många fällor som används. De har också tillstånd att lossa skott i planlagt område, säger han.