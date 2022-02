Lindas barn har inte fått modersmålsundervisning i finska – som de har rätt till: ”Är oroad”

Enligt skollagen har skolelever som tillhör en minoritetsgrupp rätt till modersmålsundervisning, för Linda Tanskanens barn gäller det undervisning på finska. I och med att barnen varit utan språkundervisning hela hösten är hon oroad över hur barnen ska klara av att utveckla språket när de inte får utveckla språket i skolan.

– Jag och min man är andra generationens sverigefinnar. Den modersmålsundervisningen fick vi inte när vi var små. Det är väldigt viktigt för oss att de får ett bra finska språk och att de kan använda det, förklarar hon.

Under hösten har hennes barn varit helt utan modersmålsundervisning och under hösten 2019 var det mindre än 50 procent undervisningstid. Att rekrytera en modersmålslärare har varit en utmaning för Hallstahammars kommun, men från och med mitten av februari i år har de fått till 45 minuters modersmålsundervisning per vecka.

I klippet berättar Linda Tanskanen vikten av att barnen får undervisning i finska och hur det påverkar dem om de inte får det.