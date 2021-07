Mimerlaven var i bruk från 1960 till 1981 och är en anläggning för att ta hand om malm. Själva laven är 64 m hög och under den finns ett lodrätt schakt som är 325 m. En period togs all malm från Norbergs underjordiska gruvor upp via Mimerlaven.

1999 övertogs Mimerlaven av kommunen. Den är nu platsen för en årligen återkommande musikfestival, men resten av året står den övergiven.

I klippet får du följa med in anläggningen från bottenvåningen ända upp på taket.