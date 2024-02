Mörka siffror fick Köping att satsa – hindrar vräkning av barn med särskild arbetsmodell

Det var siffrorna för 2018 som fick Köpings socialtjänst att agera. Rekordmånga barn, 15 stycken, hade under året varit berörda när familjer vräkts från sina hem, enligt Kronofogdens statistik.

Den befintliga halvtidstjänsten som budget- och skuldrådgivare i kommunen utökades med ytterligare en halvtidstjänst – men med fullt fokus på vräkningsförebyggande arbete.

Enligt Kronofogden har antalet barn som berörts av vräkningar varit betydligt lägre i Köping åren efter. Siffran har legat mellan ett och fem.

Hör i klippet hur arbetsmodellen fungerar och hur socialtjänsten ska undvika att vräkningarna ökar igen nu när många har det tufft.

Hälften av avhysningarna verkställdes

Av de totalt 18 ansökningar om avhysningar i Köping som kom in till Kronofogden under 2023, verkställdes nio. Vilken eventuell betydelse arbetsmodellen haft för just dem är oklart.

– Vi kommer in ännu tidigare i ärenden. Målet är att det inte ens ska gå så långt som till en ansökan om avhysning, säger Josefine Emet.