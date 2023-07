Nu kan patienter beställa mat med mobilen på sjukhusen i Västmanland

Varje dag beställs det ungefär 750 måltider fördelat på lunch och middag på sjukhusen i länet. Köttbullar med potatismos och gräddsås är den rätt som beställs oftast. Sedan i juni går det nu att som patient själv beställa med den digitala menyn.

– Under pilotfasen beställde cirka 20 procent av patienterna själva. Resten fick hjälp av personalen via avdelningens ipad, säger Christine Jirving.

Sparar pengar

I applikationen finns näringsinnehåll tillgängligt för både patient och personal. Det går även att filtrera om man har vissa allergier eller om man behöver lättuggad mat. Att utveckla systemet har kostat drygt 900 000 kronor.

– När man använder det här digitala verktyget såg vi att man sparar in ungefär två timmars arbetstid per vecka och avdelning. Både för vården och köken. När det översätts i pengar så är det 1,3 miljoner kronor som sparas per år, säger Christine Jirving.