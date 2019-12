Polisen fick in ett samtal från en flicka under natten som säger att hon blivit påhoppad av en okänd man när hon gått av bussen. Mannen ska sedan ha tvingat in henne i en skogsdunge och våldtagit henne.

Under natten har polisen jobbat med händelsen och en förundersökning gällande våldtäkt är inledd som leds av åklagare.