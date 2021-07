Parkeringskaos vid populär badsjö i Skinnskatteberg – räddningstjänsten vädjar: ”Vår framkomlighet kan vara på liv och död”

Kommunala badplatsen vid Skärsjön i Skinnskatteberg lockar många badsugna. Majoriteten tar bilen hit och under varma dagar innebär det att parkeringen och vägarna in till badplatsen blir proppfulla med bilar. När räddningstjänsten nyligen testade att köra in med brandbilen vid badet var det nätt och jämt att de tog sig fram.

– Vår framkomlighet kan vara på liv och död, säger Fredrika Ek, brandman.