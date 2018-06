Partierna i regionen om flygplatsen

Socialdemokraterna; Ska regionen på något sätt gå in i flygplatsen måste det föregås av en diskussion inom Socialdemokraterna i Västmanland för att komma fram till en gemensam ställning för partiet i länet.

Moderaterna; Det är inget vi har i vår budget eller regionplan för närvarande. Kommer Västerås stad in med en ansökan kommer vi att pröva den. Hur det sker, beror på villkor och önskemål utifrån stadens ansökan. Ett direkt positivt besked förutsätter att vi hittar finansiering via statliga utvecklingsmedel.

Miljöpartiet; Vi anser att en flygplats i Västerås ska bära sina egna kostnader och inte finanseras av skattemedel, vare sig från kommunen eller regionen! Vi anser att hälso- och sjukvården behöver de miljonerna istället för underskottsteckning av förluster!

Liberalerna; Det ligger i det regionala utvecklingsuppdraget som region Västmanland har sedan 1 januari 2017, att se till att Västmanland är ett attraktivt län att leva, bo och verka i.

I uppdraget ingår också ansvaret för att utveckla länets turismnäring samt att region Västmanland ansvarar för att de allmänna kommunikationerna förbättras såväl inom länet, som vid resor till och från Västmanland.

Mot den bakgrunden tycker Liberalerna i region Västmanland att det är viktigt att det finns en flygplats i länet. Den användes i samband med släckningsarbetet av den stora skogsbranden 2014 och det är angeläget att t ex ambulansflyg kan landa nära Västerås sjukhus.

Om en diskussion kring regionens medfinansiering/ägarskap av flygplatsen blir aktuell, tar vi upp den då till diskussion inom politiken. Dock är vår utgångspunkt att region Västmanland för närvarande måste prioritera de utmaningar som finns inom hälso- och sjukvården. Vi är däremot positiva till om privata aktörer vill driva verksamheter på flygplatsen.

Vänsterpartiet; Vår hållning är att vi inte är intresserade av att finansiera flygplatsens underskott. Vi ser inget värde i att fortsätta att hålla liv i flygplatsen, utifrån någon otydlig nytta för regionens regionala utveckling.

Sverigedemokraterna; Vi sverigedemokrater tycker att det är viktigt för länet att vi kan behålla flygplatsen. Flygplatsen genererar arbetstillfällen som annars skulle gå till stockholmsregionen eller Örebro och har med sina förbindelser till London nytta för näringslivet. Vi tycker att flygplatsen borde vara en riksangelägenhet då den kan vara en tillgång för försvaret vid händelser om ofred. Även regionen har nytta av flygplatsen och vi ser inga hinder i att diskutera om regionen ska vara medfinansiärer till flygplatsen om det blir aktuellt.

Centerpartiet; Centerpartiet i region Västmanland är inte beredda att säga ja till att region Västmanland ska gå in som medfinansiär av Västerås flygplats. Inte heller gå in som delägare av flygplatsen. Det är viktigt för region Västmanland att flygplatsen finns kvar framförallt för att klara ambulansflyget. Att lösa finansieringen för den delen kan göras via ett särskilt avtal.

Kristdemokraterna; KD i regionen säger nej till att gå in med pengar till flygplatsen utifrån att det från och med i år finns en länsplan för regional transportinfrastruktur med ett antal utpekade områden som länets pengar ska användas till. Flygplatsen har inte diskuterats som ett av de områdena.

Om det skulle visa sig att det finns ett intresse från länets kommuner att regionala medel ska satsas i flygplatsen, och om det finns en realistisk plan för hur flygplatsen ska bli självförsörjande och där flygplatsen bidrar positivt till utvecklingen av länets arbetsmarknad, är vi beredda att delta i diskussionen. Självklart ska även miljöperspektivet beaktas.

Region Västmanland står inför stora miljardinvesteringar i tre nya sjukvårdsbyggnader kommande år. KD i region Västmanland anser att denna investering behöver ha högsta prioritet för att in i framtiden kunna säkra en trygg och god sjukhusvård för länets invånare.