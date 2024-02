Politiker i Skinnskatteberg sitter på dubbla stolar – utför jobb de är politiskt ansvariga för

Det var i samband med SVT:s granskning av det havererade grävprojektet i centrala Skinnskatteberg som det framkom flera underliga detaljer kring tekniska utskottet.

I utskottet sitter fem ledamöter varav tre har företag som har avtal med, eller jobbar åt företag som har avtal med, kommunen och sektorn teknik och service. De tre ledamöterna utför alltså arbeten åt den förvaltning som de har politiskt ansvar för.

Kopplas till fakturor på 800 000 kronor

Ordförande i utskottet, Jonny Emtin (SD), har under perioden 1 juni till 31 december förra året utfört arbeten åt ett företag som har avtal med sektor teknik och service. Han kopplas till fakturor på totalt omkring 800 000 kronor.

– Jag lever på det här, att gräva hål. Jag kan inte leva på politiken, säger han.

Eget företag får uppdrag

Ledamoten Ulf Kjellin (C) har via sitt företag under samma period fakturerat teknik och service närmare 1,5 miljoner kronor.

– Jag kan inte påverka upphandlingen, det är ju tjänstemännen som sköter upphandlingen, säger han.

Ser du några risker med att vara företagare och ha avtal med förvaltningen du har politiskt ansvar för?

– Nej, och det här kan jag säga är glasklart. Det är ingenting som jag har blivit gynnad av. Snarare tvärtom.

Inga uppdrag för kommunen i dag

Även Arne Hjort (S) är ledamot i utskottet och delägare i ett företag som har avtal med teknik och service. Företaget har dock inte fakturerat kommunen under den aktuella perioden.

– Vi har ramavtal, tillsammans med ett tjugotal andra företag, men vi utför inga uppdrag åt kommunen i dag. Skulle vi hamna i den situationen att vi skulle sitta i knä på kommunen vad gäller våra arbetsuppgifter, då skulle jag nog pyssla med andra saker inom politiken, säger han.

I klippet summerar SVT situationen med dubbla stolar inom Skinnskattebergs kommun.

Professorn om risken för korruption i Skinnskatteberg: ”Då är det problematiskt”