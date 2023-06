Skogsbrand utanför Norberg – inte under kontroll

Under tisdagen blossade skogsbarnen vid Målarberget utanför Norberg upp igen. Många enheter från räddningstjänsten arbetar fortfarande med att släcka branden som under dagen blivit större. Kommunen i Norberg har även under dagen gått upp i stabsläge och vindkaftverket i närheten har fått stänga.

– säger räddningsledaren Mats Jansson.

Hör räddningsledaren berätta om arbetet med att släcka branden i klippet ovan.