Sala sticker ut – så har de undvikit avgångsvederlag efter hård kritik

En av de kommuner som inte betalat ut, eller fattat beslut om avgångsvederlag, under perioden är Sala. Kommunen fick under 2018 kritik för stora utbetalningar något som gjort att det arbetas mer aktivt kring just avgångsvederlagen.

– Vi har alltid jobbat med dessa frågor men det har varit väldigt mycket fokus på det sen 2018 och frammåt. Det har gjort att vi satt extra mycket ljus på hur vi arbetar med de här frågorna, säger Anders Wigelsbo.

Hör mer om hur Sala kommun jobbar för att hålla nere avgångsvederlagen i klippet ovan.