Tågpersonal vädjar till SJ: ”Önskar få våra privatliv tillbaka”

Många SJ-anställda vittnar till SVT om det kaos i schemaläggningen som varit, men de vågar inte själva framträda med namn. SVT får inte prata med ansvariga chefer utan blir istället hänvisade till pressavdelningen som ska stå för kommunikationen utåt.

Så här säger några av de anställda:

”Beviljad ledighet kan dras in några dagar innan”, ”Det kan finnas personal och tåg, men det nya systemet säger nej trots att personalen ringer in”, ”Skyltning missas när turen ställs in”, ”Sjukskriver mig för att belastningen är så hård att jag inte orkar gå och jobba”.

– Jag kan vittna att mina medlemmar inte mår bra. De har scheman som har väldigt långa turer och lite återhämtning, säger Sara Wirén ordförande på Seko klubb Mälartåg.

Jobbar superintensivt med problemen

Under den senaste veckans första halva, måndag till onsdag ställdes 60-talet avgångar in i Mälardalen, Bergslagen, inklusive sträckan Gävle-Linköping. Någon lösning eller slutdatum på mardrömmen för de anställda finns inte just nu, enligt Tobbe Lundell presschef på SJ.

– Vi har egentligen kommit ikapp med planeringsproblemen, men har väldigt liten marginal när vi nu har fått ökat antal sjukskrivningar och vab, vilket leder till vakanser. Vi tittar nu på att lösa julsituationen så att den som ansökt om ledighet på julafton ska få besked väldigt snart, säger han.