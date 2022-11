Sena uppehållstillstånd stoppar utländska studenter på Mälardalens Universitet: ”Kan skada vårt anseende”

Chalmers – Många studenter som fått vänta länge på uppehållstillstånd och därför inte kunnat påbörja studierna. 26 återbetalningar på grund av visum.

Göteborgs universitet – Vi har en ökning i absoluta tal då fler studenter än tidigare som betalat studieavgift hösten 2022 kommer från Pakistan. Men i relativa termer liknar det tidigare år, lika stor andel får avslag/lång väntan på på grund av att Migragionsverket gör en studieavsiktsutredning om många ansökningar kommer från ett specifikt land, tidigare Bangladesh.

Högskolan Dalarna – Över 80 utländska studenter har sökt om återbetalning från Högskolan Dalarna, antingen för att de har fått avslag på uppehållsansökan eller för att de inte har fått besked från Migrationsverket i tid.

Linköpings universitet – Migrationsverkets långa handläggningstider har definitivt skapat mycket stress bland antagna utomeuropeiska studenter. 120 ansökningar om återbetalning, fler än förra året.

Linnéuniversitet Vi har kontaktats av en hel del antagna som haft svårt att få besked kring sin ansökan om uppehållstillstånd i tid och som med anledning av detta antingen begärt återbetalning av studieavgiften eller ansökt om anstånd. Proportionerligt är det egentligen ingen större ökning jämfört med höstterminen 2021 men eftersom vi inför den här hösten antagit fler så har det faktiska antalet ökat.

Luleås tekniska universitet – Upplevelsen är att det har ökat jämfört med tidigare år men det är först under 2022 vi för statistik över skälet till återbetalning. Antalet återbetalningar med anledning av att studenter ej fått besked i tid av Migrationsverket uppgår till ca 20 % av alla återbetalningar (21 av 97 återbetalningar).

Lunds universitet – Vi upplever att detta är ett mycket stort problem. Majoriteten av de nyintagna studenterna inför höstterminen sökte uppehållstillstånd i god tid men cirka 110 av 785 saknade tillstånd vid terminsstarten. Majoriteten av dem inväntar fortfarande beslut.

Mälardalens högskola – Vi har fått fram en ungefärlig siffra på 45% återbetalningar i år, hittills. Vi förväntar oss ett litet antal till. Det är en hög siffra, och majoriteten av ärendena beror på uteblivna/försenade beslut från Migrationsverket.

Skövde högskola – Vi har 120 ärenden om återbetalning men kan inte säga vilka som beror på uppehållstillstånd.

Stockholms universitet – Vi har också märkt av att Migrationsverkets långa handläggningstider försvårat möjligheten för antagna studenter att kunna påbörja sin utbildning i tid. Det märks inte minst i antalet återbetalningar som är nästan tre gånger fler än normalt, tidigare har det varit cirka 50 stycken.

Umeå universitet – Problemet har ökat under höstterminen 2022. Under hösten har vi 25 ansökningar om återbetalning på grund av försenad handläggning, under våren var det 6 stycken. För ett år sen, hösten 2021, var det 15 stycken.

Uppsala universitet - Vi har aldrig sett ett sådant här år tidigare. Vi har en situation där över en fjärdedel av de studenter universitetet antagit och som har betalt för sina utbildningar har resulterat i en återbetalning. Vi har fullt förtroende för utlandsmyndigheterna, och Migrationsverket, men det är uppenbart att i år har det inte fungerat så som det skulle.