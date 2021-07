Vanliga kassorna igång på COOP i Norberg

COOP-butiken i Norberg är en av de få som meddelat att de kunnat öppna sina manuella kassor för kort och kontantköp. En som tagit sig dit för att handla på måndagen är Ann-Charlott.

– Det är bra att det är två kassor, säger hon.

Karl Olof Holm hade bunkrat upp ordentligt under helgen då haveriet var som störst.

– Jag har klarat mig, säger han.

Det var under fredagen som matvarubutikskedjan COOP drabbades av ett IT-fel orsakat av en hackerattack. Hundratals butiker över hela landet tvingades stänga. Efter det har ett arbete fortlöpt med att få igång handeln som vanligt igen, både via internet och via en särskild app som kunder ska skanna varor med. Tekniker arbetar med att ta sig runt i olika butiker för att lösa problemet. En ytterligare prognos för det arbetet förväntas meddelas av COOP under måndagskvällen.

I klippet får du följa med till COOP i Norberg där tekniker redan varit på plats och lyckats få igång två manuella kassaapparater för både kort och kontantköp.