Växtvärk för hemvärnet efter krigsuttalande

Hemvärnet har runt om i landet fått in 1 200 ansökningar under årets två första veckor – jämfört med 250 under samma period i fjol. Det större intresset märks även i Västmanland, med 28 ansökningar. Under samma period i fjol var det två personer i länet som ansökte om att gå med.

– Jag tror att försvarsviljan är god. Många följer nu också vad som händer runt om i världen och det finns ett stort intresse i media, säger Christer Larsson, bataljonschef för hemvärnet i Västmanland.

Hur ser du på regeringens uttalande om att vi ska förbereda oss på att det kan bli krig?

– Det finns inget hot om krig mot Sverige men om det skulle hända, exempelvis som i Ukraina, så är det viktigt att man känner sig förberedd. Jag tror att det är bra att göra en mental förberedelse och ta fram MSB:s broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till hushåll 2018. I det dokumentet får man en bra bild av vad man kan göra.

Mental förberedelse för krig

Samtidigt menar vissa kritiker att det har varit en krigsretorik som oroar folk i onödan. Vad säger du om den kritiken?

– Det vi menar är att var och en bör kontrollera sin egen beredskap. Vi vill överhuvudtaget inte ”pusha” för att det ska kunna bli ett krig. Men vi vill ändå att man ska förstå att det finns en risk att det kan hända och att det är bra att ha en mental förberedelse på det.

I en enkät 2019 från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, kunde cirka hälften av svenskarna tänka sig att gå ut i strid om Sverige angrips och 84 procent sa sig vara villiga att ta en roll i civilförsvaret.

I klippet: Hör om hur hemvärnet rustar för att ta emot de nya rekryterna.