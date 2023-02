Lugnet efter stormen: ”Hade kunnat sluta mycket värre”

Över 16 000 hushåll blev utan ström. Kollektivtrafik ställdes in och många träd föll när stormen Otto slog till mot västra Sverige under natten mot lördagen.

– Det har varit en hel del ärenden om nedfallna träd, men vi har inga rapporter om personskador eller egendomsskador av högre dignitet, säger Fredrik Borgström på räddningstjänsten i Halmstad.

Paralleller till Gudrun

Inför ovädret fanns en oro för att det skulle bli mycket värre. De första prognoserna gjorde att flera drog paralleller till förhållandena som rådde när stormen Gudrun slog till mot samma område år 2005.

Den stormen fällde mer skog i Sverige än någon annan känd storm och kostade nio människor livet. Som mest var 730 000 abonnenter utan ström.

Dygnet efter är många lättade

När stormen Otto kulminerade strax efter midnatt blåste det strax över 30 meter per sekund i vindbyarna längs kusten. Att jämföra med omkring 40 meter per sekund i byarna under stormen Gudrun.

Den gången fick Reidar Hansson utanför Halmstad lämna sitt hus, strömmen hade gått och träden låg som ett plockepinn i skogen runtomkring.

– Nu blev det bara det här. Ett träd. Det hade kunnat sluta mycket värre, säger han och släpar iväg grenarna från sin uppfart.