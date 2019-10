300 miljoner extra till barnpsykiatrin ska korta köerna

Nu gör regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna en budgetsatsning på 300 extra miljoner per år på barn- och ungdomspsykiatrin – under tre års tid. Det berättar Annie Lööf (C) för SVT Nyheter.

– Det ska gå till att korta köerna, säger Lööf. Antalet barn som mår dåligt och som söker psykisk vård har ökat kraftigt de senaste åren, och barn- och ungdomspsykiatrin har haft stora problem att klara vårdköerna.​ 2018 fick bara en tredjedel av barnen en första bedömning inom den nationella målsättningen; att man ska få hjälp och stöd inom 30 dagar.​​ – Vi ser att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har ökat dramatiskt de senaste åren, inte minst bland 10-17-åringar. Och att köerna till BUP ökar. Att det bara är en region i hela landet som lever upp till den nationella vårdgarantin är förfärligt, säger partiledare Annie Lööf (C). Nu satsar regeringen, tillsammans med C och L, 300 miljoner kronor varje år under tre år på barn- och ungdomspsykiatrin, avslöjar Lööf i SVT:s Rapport.​ – Det är extra pengar utöver de 100 miljoner som vi redan kommit överens om tidigare, säger Annie Lööf. Dela Dela

