Brittisk pilotstrejk – så drabbas svenska resenärer

British Airways har ställt in omkring 1 600 flyg under måndag och tisdag efter att en två dagar lång pilotstrejk inleddes vid midnatt, rapporterar BBC.

För svensk del innebär det att fem avgångar och fem ankomster från Stockholm Arlanda har ställts in. På Landvetter i Göteborg är det tre avgångar och tre ankomster som ställts in. Framförallt är det flygen till London Heathrow som drabbas av strejken, enligt Swedavia. På tisdagen har sex flygningar från Arlanda ställts in och tre från Landvetter.

”Vi är oerhört ledsna över de problem som strejken medför”, skriver flygbolaget i ett uttalande till sina kunder som publicerades på söndagen.

Konflikt kring löner

British Airways och pilotfacket Balpa har varit i konflikt sedan sommaren och trots flera samtal har man inte lyckats komma överens i förhandlingar gällande villkor och löner. Parterna är dock villiga att föra nya samtal, enligt BBC.

Enligt BBC kan strejken komma att kosta bolaget 40 miljoner pund dagligen, motsvarande cirka 440 miljoner svenska kronor.