C vill sänka skatt på ISK-sparande

Socialdemokraterna vill sätta ett tak för hur mycket man kan spara i ISK, något som har skapat debatt. Enligt finansminister Magdalena Andersson (S) är inte tanken att ge sig på småsparare utan dem med miljoner på kontot.

C går nu emot S och vill bland annat skattebefria de första 150 000 kronorna på ISK-sparandet. C vill också ta bort räntegolvet som skatten på ISK-konton baseras på. I nuläget kan räntan inte gå under 1,25 procent men utan golvet skulle räntan legat på 0,9 procent förra året.

– Det är för att få igång en kultur hos människor att faktiskt lägga undan en liten del av sin lön för att kunna spara för framtiden, säger C-ledaren Annie Lööf.