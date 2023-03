Elias Tebibel: ”Det är mycket fokus på AI”

Konferensen avhandlade bland annat funktionsrätt, tillgänglighet och artificiell intelligens i EU.

– De lägger mycket fokus på AI på grund av att forskare säger det kan vara den fjärde industrirevoltionen, och funktionsrättsrörelsen ska inte halka efter, utan vara med på banan, säger Elias Tebibel, som är ordförande för ungdomskommittén European Disability Forum.

Evenemanget innehöll en serie sessioner där deltagarna diskuterade ämnen som påverkar personer med funktionsnedsättning i Europeiska unionen, och hur man kan respektera rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Lagen om artificiell intelligens och hållbar artificiell intelligens, diskuterades också under konferensen, som arrangerades av Funktionsrätt Sverige i samarbete med European Disability Forum on Disability Rights, Accessibility and Artificial Intelligence.