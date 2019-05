Flera rapporter om misstänkt valfusk

Valmyndigheten har under dagen fått in flera rapporter om misstänkt valfusk. Under röstningsperioden har det kommit in knappt 35 händelserapporter till Valmyndigheten, skriver Aftonbladet.

Sjutton av dem gäller stulna eller försvunna valsedlar, säger myndighetens kanslichef Anna Nyqvist till Aftonbladet. Det har varit incidenter från många olika partier, men främst ska Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige ha drabbats, enligt Nyqvist. I Ovanåker i Hälsingland saknades Vänsterpartiets valsedlar i en vallokal på morgonen. Ordföranden hade glömt att lägga ut dem, enligt kommunalsekreterare Kristoffer Baas. Enligt Valmyndighetens kanslichef ska det i övrigt har varit en lugn valdag. – Det är hyfsat lugnt runt om i Sverige. Men man ska komma ihåg att lokalerna har öppet till klockan 21, säger hon. Dela Dela

