Guld till Andreas Wahl i Golf-SM

Denna gång genomfördes SM i Golf för döva i Bro-Bålsta GK cirka en timme norrut Stockholm som arrangerades av Leksandsklubben X-Drive Visual Golfklubb.

Två rundor spelades under SM, en runda per dag. Efter den första dagen var det väldigt jämnt mellan Gustav Wahlgren och Andreas Wahl i herrklassen, men när det skulle avgöras under söndagen tappade Gustav sitt spel medan Andreas höll ett lika fint spel som under lördagen vilket innebar att han till slut vann SM med 9 slag före Gustav, skriver SDI på sin hemsida.

Mikael Söderlind höll en fin nivå under söndagen och kammade hem bronset. Söderlind tog även hem guldet i Veteranklassen.

På damsidan deltog endast två golfare vilket innebar att det inte blev ett officiellt SM för damerna detta år, istället fick stockholmaren Johanna Mesch och örebroaren Mia Önell köra en duell mot varandra där Mia Önell var starkast och slutade på +37 slag över par, 27 slag före Johanna.

Nästa år arrangerar IK Hephata Golf-SM i Stockholm mellan 28-30 September 2020.