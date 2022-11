Kraftigt snöfall ställer till det i trafiken

En rad tågavgångar ställs in under måndagen, bland annat SJ:s alla regionaltåg mellan Stockholm och Uppsala. Även andra tåg som skulle ankommit Stockholm C har ställts in, och busstrafik har på många håll försenats eller ställts in.

Flera trafikolyckor har inträffat under natten och på måndagsmorgonen och Eon rapporterar att drygt 2 500 hushåll i Söderköping och Valdemarsvik är utan el.

Trafikproblemen väntas fortsätta under dagen, inte minst i Stockholm. Stockholmspolisen rekommenderar att lämna bilen och jobba hemifrån om man kan.