Regeringen inför krav på negativt covidtest för resenärer från Kina

Kravet på negativt covidtest för resenärer från Kina gäller i tre veckor framåt. Kravet gäller vuxna och barn över 12 år, men inte svenska medborgare.

Kina har just nu en av de största utbrotten av covid-19 sedan pandemin startade. Bara sedan den 1 januari i år har landet rapporterat in 648 covidrelaterade dödsfall, och 218 019 bekräftade smittfall, säger Världshälsoorganisationen (WHO), rapporterar Reuters.

I går kom det en uppmaning från EU till alla medlemsländer att inför krav på covidtest för alla resenärer från Kina. Något som vissa länder utanför EU redan har gjort, eller planerar att göra.

Från kinesiskt håll har ländernas agerande kritiserats. Kinas utrikesdepartementet anser att det är oacceptabelt och säger att landet kan komma att ”vidta motåtgärder”.