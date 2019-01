Sjöstedt: Löfven måste förhandla om V:s ja

– Den allmänna högervridningen i överenskommelsen är en av huvudorsakerna, enligt Jonas Sjöstedt.

Inom Vänsterpartiet finns irritation när det gäller den punkt som skrivits in i Löfvens överenskommelse med MP, C och L och som handlar om att Vänsterpartiet ska utestängas från allt politiskt inflytande. Inom Vänsterpartiet har man därför beslutat att man inte kan släppa fram Löfven i det läge som råder just nu.

– När det gäller att försöka trycka ut oss från normalt politiskt inflytande, så är vi inte där. Vi söker därför vägar framåt. Vi kommer använda de kommande dagarna för att hitta lösningar vilket jag är övertygad om all Löfven vill, säger Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt.

Enligt Sjöstedt har Stefan Löfven tagit några steg i sitt uttalande om skrivningarna i överenskommelsen, men det räcker inte. Enligt Löfven så finns det möjligheter för regeringen att samarbeta med Vänsterpartiet i andra frågor som inte ingår i överenskommelsen.

– Jag litar på Stefan Löfvens ord. Men då ska det också tydligt sägas. Det som står där är att vi ska utestängas från allt politiskt inflytande under fyra år, och det kan vi inte acceptera, säger Jonas Sjöstedt.

Jonas Sjöstedt tror att det kommer ta någon dag till att förhandla med Stefan Löfven.