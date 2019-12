Telia har under året köpt Bonnier broadcasting och därmed TV4. Samtidigt har avtalet mellan TV4/C More och Tele2 varit på väg att gå ut.

Enligt Mathias Berg, operativ chef på TV4 och C More, handlar konflikten om att Tele2 kräver nya rättigheter som de inte vill betala för. Tele2 säger att man in i det sista försöker få Telia till förhandlingsbordet.

När de kunder som drabbats eventuellt åter kan vänta sig att se TV4:s utbud i sina kanaler är i nuläget oklart.