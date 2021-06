”Vi får en tolk som vi sedan inte förstår”

– Under pandemin är det många som bara sitter hemma på sin kammare. Och en fördel med det är att man då kan lära sig nya saker som t ex amerikanskt teckenspråk, ASL. Du har reagerat på det här, kan du berätta?

– Precis som du sa så har människor här velat lära sig ASL under pandemitiden och det är i och för sig superbra. Men problemet är att det är en hörande person som lär ut ASL och hon kommer inte från USA, utan från ett helt annat land. Och hon tecknar inte korrekt amerikanskt teckenspråk. Hon använder ingen mimik i ansiktet som man ska och de manuella tecken som hon använder utförs på fel sätt.

– Det var när jag satt och scrollade på telefonen som jag fick se ett klipp via en nyhetskanal som finns här, CNN. Där berättade man med stor entusiasm om den här kvinnan som undervisade i teckenspråk och man uppmanade folk att ta kontakt och att lära sig språket via henne. Så jag klickade in mig på nyheten och såg att det där inte alls var bra. Jag blev så upprörd. Det var 35 000 personer som anmält sig och jag tänkte att, oh my god – är det 35 000 personer som ska lära sig ASL från henne! Det kan jag inte acceptera. Så jag postade ett videoinlägg om detta och det är många fler än jag som reagerat på inlägget.

– Kan du nämna något exempel på tecken som lärdes ut fel?

– Bokstaven A utförs på ASL med tummen tätt intill den knutna handen. Men den här kvinnan gjorde bokstaven med tummen rakt ut, frånskild handen och det är helt fel. Och bokstaven C var riktad mot henne. Det är inte rätt, för den ska var riktad i sidled. D var också felvridet. Bokstäverna i alfabetet tecknades helt fel.

– Ett annat exempel är att hon hade klippt ihop en video med henne och ett videoinlägg från Ms deaf queen och visade hur tecknet för ”body” skulle utföras. Men hon använde fel handform, så det blev fel tecken. Den videon innehöll många felaktiga tecken. Det var inte bara ett utan många.

– Jag menar inte att hörande inte kan lära sig teckenspråk, det är inte det jag säger för det kan de, och vi behöver hörande också. Men vi måste komma ihåg att om hörande lär sig fel tecken och senare bli tolkar eller lärare och ska undervisa döva så kommer döva inte att förstå dem. Och vem är det som drabbas av detta? Det är vi döva. Vi får en tolk som vi sedan inte förstår, och det är på grund av att tolken fått lära sig fel tecken från början. Därför är det viktigt att det blir rätt från början och att vi döva kan ta till oss informationen och kunna kommunicera. Det kan vi göra om hörande lär dig rätt tecken från början. Men hörande ska inte undervisa i teckenspråk. Det finns det utbildade döva som kan göra.