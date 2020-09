Tegnell om en miljon döda: ”Måste sättas i relation till andra sjukdomar”

Värst drabbat, räknat i faktiska tal, är USA där strax över 200 000 personer avlidit. Länder som Brasilien, Indien och Mexiko är också hårt drabbade.

Sett till antalet döda per 100 000 invånare toppas listan bland världens större länder av Peru med 100 dödsfall per 100 000 invånare. Sverige är i det avseendet också relativt hårt drabbat med omkring 58 döda per 100 000 invånare.

”Frukstansvärd siffra”

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger, i en intervju med Sveriges Radio, att ”det är förstås en fruktansvärd siffra”, men betonar samtidigt att den inte ska överdrivas utan måste sättas i relation till andra sjukdomar runt om i världen.

– Det är ju en ganska liten siffra jämfört med många andra sjukdomar som orsakar dödsfall, säger han och tillägger:

– Vi får inte lura oss att tro att det här är det enda problemet vi har i världen vad gäller global hälsa.

Enligt statistik från från WHO så dog totalt 1,5 miljoner människor av tuberkulos under 2018. Under början på 1900-talet, när spanska sjukan härjade, dog mellan 50 och 100 miljoner människor av sjukdomen, enligt Nationalencyklopedien.

Anders Tegnell uppger vidare i intervjun att det kan dröja innan vi kan leva som vi gjorde innan pandemin. Och att nyckeln till bekämpningen av framtida pandemier ligger i samarbete mellan olika länder.

– Vi behöver se signalerna så tidigt som möjligt och ibland kanske vi kan bryta den innan den hinner sprida sig.