Nya uppgifter om stölden på regeringskansliet: Övervakningskameran i vapenrummet spelar inte in

Sedan i april har det försvunnit totalt sju pistoler och hundratals patroner från ett utrustningsrum på Regeringskansliet.

Det ska röra sig om så kallade extravapen som ska används vid en förhöjd hotnivå och till vardags förvaras de i ett låst skåp, dit det behövs både nyckel och kod för att komma in. Men rummet kameraövervakas också, men utan att övervakningen spelas in, det skriver Dagens juridik under måndagen.

– Sitter det ingen och kollar på tv-monitorn är det fritt fram, säger en källa med insyn i utredningen till nyhetssajten.

Vill inte kommentera

Licenserna på vapnen står på vaktbolaget Securitas, som har bevakningsuppdraget för Regeringskansliet.

Deras pressansvarige, Axel Andersson, vill inte svara på SVT Nyheters frågor utan skriver i ett mejl:

”Vi kommer inte att kommentera något runt skyddsobjekt på något sätt, då vår bedömning är att vi inte kan göra det utan att riskera att bryta mot de sekretessregler som gäller för den här typen av objekt.”

Polisen lägger pussel

Polisens utredning av stölderna leds av utredaren Carola Pettersson som tillsammans med en handfull personer arbetar heltid med ärendet. Hon vill inte bekräfta uppgifterna om övervakningskameran spelar in eller inte, men berättar att flera övervakningsfilmer är intressanta i utredningsarbetet.

– Det klart att de är viktiga, det går ju att få en massa information ur dem. Och om man jämför det med information från andra utredningsmaterial så kan man lägga ett pussel, förklarar hon.

”Vi kan utesluta ganska många”

Den senaste stölden ska ha ägt rum natten mellan den 29 och 30 november, och ett knappt dygn senare greps en av Securitas skyddsvakter, en man i 30-årsåldern. Mannen släpptes på fri fot efter ett par dagar, men misstankarna om stöld och grovt vapenbrott kvarstår.

Även om det i nuläget finns misstankar mot en skyddsvakt, arbetar polisen brett och utreder omkring ett 70-tal vakter.

– Det är ingen hemlighet att senaste stölden skedde så nyligen, där kan vi utesluta ganska många och då kan man se att vissa är mer intressanta än andra.

Tror man att dessa stölder hänger ihop och har samma gärningsman?

– Det kan man ju inte veta, men även om det är jätteallvarligt nu, vore det ju ännu mer allvarligt om det var fler av varandra oberoende personer eller sällskap som tog vapen. Statistiskt sett ligger det väl närmare till hands att det är en eller två gärningsmän, säger hon.

SVT Nyheter har sökt Regeringskansliet som inte ännu besvarat våra frågor.