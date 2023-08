Artisten, skådespelerskan, konstnären och aktivisten Buffy Sainte-Marie från Piapot cree nation, skivdebuterade 1964 med albumet It's My Way!. Hon är känd för sina urfolkssånger och för sitt arbete för urfolksrättigheter.

1982 fick hon en Oscar för bästa filmmusik med låten Up where we belong i filmen En officer och en gentleman, som hon skrivit musiken till.