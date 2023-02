Edmundsons ”Malign” visas i Umeå konsthall

Monica L Edmondson

Malign

guovvamáno 18.b.- moarmesmáno 14.b. 2023

Umeå konsthall

Vuosádusán ”Malign” mån hábbmiv målsudahkesvuodav ájgen mij bájneduváj

fámodisvuodas ja dármedisvuodas avtabále gå mån vuojnnusij buvtáv

sahtebiejve målssusimev báktjasis, ávos ja doajvos. ”Malign” guoradallá

dåbdojt aktidum muv niejda skibádahkaj ja tjuorvas vähkkáj, valla ájnna majt

mån máhtáv dahkat l tjuovvot ájge rievddadusáv ja åskeldit iehtjádij

máhttudahkaj ja sidodov suv viehkedit rijbadit. Tijmma ájgen, biejvve, viessom.

Sáme árbbedáhpe ja kultuvrra l ájnas doarjja muv bargon. Bieja iehtjam

oasálattjan buolvas buolvváj, de mån máhtáv viedtjat fámov muv ådep buolvaj

dahkusijn ja muv bargo tjuovvu buolvaj árbbedábev.

– Monica L Edmondson

Edmonsona vuosádusán vuoseduvvá vuostasj bále gájkka oase aktan moattejáhkásasj

dájdaprosjvetas Malign. Dájdadagos Clousure la åvdebut vuoseduvvam Konstmuseet Norr

Gironin (2019/2020) ja dájdadagos Tipping Point la vuoseduvvam suojnnebåvdån Dearna

ålggolin (2021).

Monica L Edmondson la riegádam 1963 Jielleváren. Dájdaallaskåvllåeksámma maŋŋela

Canberra School of Art, Australian National University 1999, sån la barggam dájddárin ulmijn

glássaj. Sáme dåbddomerkajs, valla rijkajgasskasasj ideaj goappátjagá teknijkalattjat ja

ájádusáj, de sån dahká dahkusijt mij vuolggá suv ietjas duoges ja sajes vijdes várreednamin.

Monica L Edmonsson la suv vuolgádagájn Daernan la vuosedam suv dájddgav värálda birra.

Suv gávne gávnnuji stuoves vuosádusájn i.s. National Museum Stockholman ja National

Gallery of Australia. Edmondson la vuosedam i.s. National Gallery of Canada Ottowa ja

Koganezaki Museum Shizuoka Japan.

Monica L Edmondson är född 1963 i Gällivare. Efter konsthögskoleexamen vid Canberra School of Art,

Australian National University 1999, har hon arbetat som konstnär med inriktning glas. Utifrån en samisk

kärna, men med internationella influenser både tekniskt och konceptuellt, skapar hon verk som utgår från

hennes egen person och plats i det vida fjällandskapet. Med sin bas i Tärnaby har Monica L Edmondson

visat sin konst runt om i världen. Hon är representerad i permanenta samlingar vid bland annat

Nationalmuseum Stockholm och National Gallery of Australia. Edmondson har ställt ut på bland annat

National Gallery of Canada Ottawa, Koganezaki Glass Museum Shizuoka Japan, Venezia Aperto Vetro

Italien och SOFA New York USA.