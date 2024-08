En historisk dag när nya testamentet på sydsamiska togs emot

Mellan 30-40 år har det tagit för den sydsamiska översättningen av Nya Testamentet att bli klar.

Den överräcktes under högtidliga former i Staare/Östersund under söndagen.

– Vi har fått lyfta den här Bibeln och säga nu kan Guds hjärtas språk tala till det samiska hjärtats språk – det är stort, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift.

”Det kan inte finnas något större i livet”

De första att ta emot Orre testamente var ordförandena för Svenska och Norska kyrkans samiska råd.

– Det här är faktiskt det största man kan vara med om, när man får en Bibel på sitt eget hjärtas språk, det kan inte finnas nåt större i livet, Erik-Oscar Oscarsson, ordförande för Svenska kyrkans samiska råd.

På norska sidan av Sápmi är det här något som har varit efterlängtat.

– Speciellt för den här äldre generationen som har upplevt förnorsknings politiken och känner att man har mist mycket av sitt språk, säger May Bente Anita Jønsson, ordförande för Norska kyrkans samiska råd.

En stor dag för sydsamerna i området

Närmare 300 personer hade samlats för att delta i högmässan. Många av dem var samer från området.

Anna Gredander, boende i Frösön menar att genom språket så får de också lättare att tillgodogöra sig tron.

– Att guds ord finns förmedlat på sitt hemspråk gör ju att det blir lättare att också komma nära guds ord, säger Gredander.

Nils Tomas Oskal bor i Rötviken och han tror att det är väldigt viktigt för sydsamerna att Nya Testamentet nu finns på sydsamiska.

– Det är en välsignelse för hela folket, säger Oskal.