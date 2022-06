EU Sámi Week i Bryssel: ”Makten finns i EU och där ska vi samer också vara”

Det är nog första gången som jojk hördes i EU-parlamentet. Tisdagen startade med att Sáminuorras Sara Elvira Kuhmunen jojkade Sámi eatnan duoddarriidda. Under EU Sámi Weeks öppnande så talade bland annat Samerådets president Christina Henriksen, EU-parlamentarikern Heidi Hautala och EU:s miljökommissionär Virgnijus Sinkevičius. Syftet är att stärka banden mellan samiska folket i Sápmi och EU. Projektet heter ”Filling the EU-Sápmi knowledge gaps” och har pågått under några år.

– Vi ser att våra stater inte alltid följer och ibland bryter mot de samiska rättigheterna, därför ser jag att det är bra att vara med i EU och på så sätt påverka våra nordiska länder, säger Petra Laiti, arrangör och ledare för Suoma Sámi nuorat.

Bilda ett samiskt nätverk

Under tisdagen hölls flera paneldebatter där bland annat EU parlamentariker och samiska företrädare deltog i ämnen som partnerskap, klimat och nätverk. EU-parlamentarikern Sirpa Pietkikäinen lovade att man ska grunda ett samiskt nätverk i EU för att utveckla samiska vägvisare inför framtiden.

Andra aktiviteter i projektet är bl.a. att inrätta EU-Sápmi Jurddabeassi som även utvecklat Sápmi-EU strategi därbland annat ett förslag är att EU ska etablera ett samiskt forskningsprogram. Man hoppas på ett permanent partnerskap mellan EU och Sápmi senast 2028.

– Genom EU kan vi lyfta våra samiska rättigheter, som kan hjälpa oss på nationellt plan, säger Petra Laiti.

EU:s miljökommissionären deltog under öppnandet

Virgnijus Sinkevičius var en av de EU-kommissionärerna och parlamentarikerna som deltog under tisdagen.

Samer har arbetat mycket för samiskt självbestämmande, hur ska EU säkerställa att man inte inkräktar på det och värnar om samarbetet?

– Det är otroligt viktigt att veta om detta samband. Jag är otroligt glad över initiativet till den här veckan och det är viktigt att få ut informationen att det finns områden som redan lider på grund av världens konsumtion, säger Virgnijus Sinkevičius.

”Många vackra ord och löften om samarbete – nu gäller det att visa handling”

Elle-Rávdná Näkkäläjärvi, NSR:s ungdomsutskott hoppas på att parlamentarikerna håller sina ord, men är skeptisk. - Det är skillnad på ord och handling. Foto: Anna-Karin Niia/SVT Sápmi

Elle Rávdná Näkkäläjärvi färeträder NSR:s ungdomsutskott och hon är skeptisk.

– Först och främst är jag är glad att vara här, det är givande att träffa andra samiska ungdomar och arbeta med frågor som rör oss. Så jag är lite rädd att det bara stannar vid vackra ord och att det inte blir någon handling. Det är inte okej, säger Elle Rávdná Näkkäläjärvi, NSR:s ungdomsutskott.