Geasset stuora dollávárra- golbma ášši maid ferte báhkkan jurddašit

Golbma vahku Geassemánus leai Västernorrlanddas dolástangielddus mii váldui eret go arvái ja nu dagai maid Dalara leanastivra.

Eiseváldi servodatsuodji ja gearggusvuohta (MSB)

Gádjunbálvalus ja Eiseváldi servodatsuodji ja gearggusvuohta (MSB) lea nannen gearggusvuođa vai sáhttá časkadit vuovdebuollimiid máŋŋel 2018 geasi buollimiid.

-Jus lea veháš stuorit buollin de mis mannet visot návccat jáddadit dan. Muhto mii maid fertet sihkkarastit gearggusvuođa iežá dáhpáhusaide; johtolatlihkohisvuođaide ja viessobuollimiidda, dadjá Fredrik Edlund gádjunbálvalusas Sundsvallas.

Buohkain lea ovddasvástádus

Maid galga jurddašit go dolasta geasset ja goas galga leahkit erenoamaš várrogas dolástit meahcis?

Dus lea ovddasvásttádus go dolástat meahcis ja galga vuhtiiváldit makkar dálkki lea ovdal go dolásta. Jus lea garra biegga de ii heive dolástit go dat dolvo hiláid miehtá ja sáhttet dagahit meahccebuollima, čállá leanastivra ruovttusiidustis.