Heliski bissehuvvo muhtin guovlluin Girona duoddariin

Laevas ja Gabna čearut leaba ohcan girdingildosa guovlluin mat leat nuortalis Giebnegáissi ja oarjelis Ábeskuovu. Čearut háliidit ahte guovlluin galgá leat ráfálaš go lea guottetáigi.

Fievrridaneiseváldi ii leat ollislaččat dohkkehan čearuid ohcamušaid. Eiseváldi lea dan sajis juohkán guovlluid smávit oasseguovlluide. Eiseváldi lea maid bivdán ahte čearut galget beaivvi ovdal dieđihit guđemuš guovlluin galgá ráddjet girdinjohtologa go eai sáhte giddet visot oasseguovlluid oktanaga.

Fitnodat guoddala

Okta heliskifitnodat lea guoddalan Fievrridaneiseválddi mearrádusa. Fitnodaga jelgii sii eai girdde guovlluin gos leat bohccot.

Laevas čearu ságadoalli Niila Inga mielas lea buorre ahte Fievrridaneiseváldi lea mearridan giddet guovlluid.

– Mii leat geahččalan ráddjet guovllu nu olu go vejolaš. Muhto go juhket guovlluid vel smávit guovlluide lea diehttelas váidalahtti ja dál ii leat go oaidnit got mii joatkit áššiin, dadjá Niila Inga P4 Norrbottenii.