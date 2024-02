Jon Henrik Fjällgren polisanmäler förra managern: ”En mardröm”

Jon Henrik Fjällgren skulle i höstas på Sounds of emotions-turné med artister som Jon Henrik Fjällgren, LaGaylia Frazier, Mariette, Rickard Söderberg och Uno Svenningsson.

Men turnén ställs in och biljettköparna kommer inte att få tillbaka pengarna.

Anledningen är att pengarna är borta då Jon Henrik Fjällgrens tidigare manager har ett spelmissbruk.

– Jag hade tidigare ett kraftigt spelberoende och jag har fallit tillbaka i spelmissbruk. Det är dit pengarna har gått. Jag har levt under för stor stress under för lång tid och inte tagit ansvar för min sjukdom, så just nu är jag under behandling. Det är det som har hänt, säger han till Aftonbladet.

Fjällgren: ”En mardröm”

I november bröt Jon Henrik Fjällgren allt kontakt med sin före detta manager och han polisanmälde dessutom personen för bedrägeri och förskingring.

– Det är en mardröm. Jag trodde han var min bästa vän. Han har förstört mitt liv, säger Fjällgren.

Hur mycket pengar han själv har blivit lurad på vet han inte och han berättar att det varit en tung vinter.

– Jag vågar inte riktigt känna. När jag är ensam känner jag... Hur ska man förklara... Pengarna är en sak, men sveket från den man litat på. Jag vet inte om jag kommer kunna känna tillit till nån igen.

Fjällgren berättar att han också har skuldkänslor för alla fansen som blivit lurade på pengar och att en del tror att det är han som lurat dem.

SVT Sápmi söker Jon Henrik Fjällgren.