Kanada erbjuder 40 miljarder dollar för att kompensera urfolken

Kanada har utlovat upp till 40 miljarder kanadensiska dollar (287 miljarder kronor) i kompensation för den diskriminering staten utsatte urfolken för, det rapporterar BBC News.

– Pengar betyder inte rättvisa, men de signalerar att vi är på den helande vägen framåt, säger RoseAnne Archibald, National Chief of Assembly of First Nations.