Lily Gladstone vann Golden Globe

Filmen ”Killers of the flower moon” utspelar sig i 1920-talets Oklahoma och skildrar seriemord på ursprungsbefolkningen i den oljerika Osage Nation, en serie brutala brott som kom att kallas ”Reign of Terror”, på svenska ungefär ”skräckvälde”.

Några av skådespelarna som är med är Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro och Lily Gladstone.

Natten till måndagen belönades urfolksskådespelaren för sin insats när hon vann en Golden Globe för bästa kvinnliga huvudroll i kategorin drama.

Filmen har hyllats unisont av filmvärlden och bland annat fick den högsta betyg av SVT:s recensent Kristoffer Viita som beskrev den som ett mästerverk.