Hej Sápmi: ”Mu eitte lea mu ovdagovva”

Maid Sápmi dutnje mearkkaša?

– Dat lea min ruoktu, min eatnamat ja dan ii galggale oktage sáhttit mis váldit lobihaga.

Mii lea buoremus leahkit sápmelaš?

– Dat oktavuohta mii lea visot iežá sápmelaččaiguin.

Gii lea du ovdagovva?

– Mu eitte, muhto dan in leat ipmirdan ovdal go dál go ieš lean eitte. Son lea bargan 100 proseantta, leamašan veahkkin isái boazodoalus nu ollu go geargá, min hojdán ja vel goarron visot maid mii leat dárbbašan. In ipmir got son lea geargan.

Jus beasášit niegadit – mii livčče buoremus ođas SVT Sámis goassege?

– Stáhttá gieldá visot sisabáhkkemiid boazodoalloguovllus.

Maid leat álo háledan almmolaččat dadjat, muhto it leat dahkan ovdal go dal?

– Mon dajan dávjá maid jurddašan ja in bala das. Muhto mu jearaldat lea, goas stáhtta meidne heaitit badjelgeahččat min boazodoalu? Jus sii ná jotket mis eai báze guohtoneatnamat boahtte bulvii.

Loahpas, geasa háledat sáddet dearvvuođaid?

– Visot fulkkiide ja olbmáide geaid in leat deaivan guhkesáigái go mii leat pandemin eallin mánggaid jagiid.