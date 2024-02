Sameskolan i Kiruna har stängt på grund av ovädret

Ovädret Ingunn har dragit in över Norge och Sverige och under natten till torsdagen uppmättes en medelvind på 51,8 meter per sekund i Stekenjokk.

I Sverige har nu SMHI ändrat från orange till röd varning i västligaste Norrbotten.

Vindarna väntas uppnå styrkor upp till 35 meter per sekund. Prognosen väntas hålla i till 19 i kväll.

Kiruna kommun fattade därför beslutet vid lunchtid på torsdagen att stänga alla skolor och förskolor, inklusive Sameskolan.

– Det är tomt där nu, personal och barn har alla åkt hem, säger Katarina Sixten Inga, rektor vid Giron Sameskola.

Kommer ni hålla stängt i morgon också?

– Jag vet faktiskt inte det, vi får följa utvecklingen av vädret tillsammans med kommunen och fatta beslut efter framåt eftermiddagen eller kvällen.

Även i Västerbotten märks stormen av och flera träd har fallit ner på vägarna runt om i länet.

Kristina Fjellström enhetschef i äldreomsorgen i Saxnäs och Dikanäs i Vilhelmina kommun är osäker på om hon tar sig hem från jobbet.

– Man samlar några stycken och så åker man i kolonn bakom plogbilen. Alla försöker väl och går det så går det, och går det inte, ja då får jag övernatta på boendet, vi har inget att välja på, säger hon till Sveriges Radio Ekot.