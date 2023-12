Samiska föremål värderas i nytt livesänt program

I SVT Minoritets nya satsning – Mu árvvolaš diŋggat/Mina vackra samiska saker – är samisk slöjd och föremål blickfånget.

Är det en samisk version av programmet Antikrundan? Inte riktigt, men närmre än så kommer det inte, menar Ole-Isak som är med och tar fram programmet. Samisk slöjd och föremål bär på ett större värde än ett ekonomiskt, konstaterar han.

– Det är mycket känslor kopplat till dessa föremål. Släkt, historia och ett gediget arbete bakom dessa vackra föremål – det går inte alla gånger sätta en prislapp på det, säger han.

Vem som helst kan skicka in en bild på ett föremål och slöjd via SVT:s Duo-app. Sedermera kommer de tre experterna inom mjuk- och hårdslöjd handplocka föremålen för att värdera och berätta om dess historia. Appen kommer kunna användas både innan och under sändningen av programmet.

